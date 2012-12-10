Путін відповів Клінтон: Висловлювання про радянізацію - нісенітниця

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час спілкування зі своїми довіреними особами.

«Мені дуже дивно чути, коли деякі колеги з-за кордону кажуть, коли ми йдемо шляхом інтеграції, що це відродження амбіцій Росії як колишнього Радянського Союзу. Яка нісенітниця!», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що інтеграція на пострадянському просторі природна, тому що загальною є «велика російська мова».

«У нас є до певної міри загальний менталітет, оскільки ми вийшли з однієї країни. У нас спільна транспортна інфраструктура. У нас загальна інфраструктура енергетики. У нас величезна, просто незрівнянна з іншими країнами та з іншими інтеграційними об'єднаннями кооперація між найважливішими галузями економіки. Треба сказати, що і в культурі дуже багато спільного. Тому для нас це абсолютний рух до підвищення своєї конкурентоспроможності», - підкреслив він.

За його словами шляхом інтеграції іде весь світ - в ЄС, в Північній Америці, а також в Південно-Східній Азії.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня держсекретар США Гілларі Клінтон в кулуарах конференції з прав людини в Дубліні заявила, що придушення опозиційних настроїв в країнах Східної Європи та Середньої Азії може призвести до нової «радянізації» цих держав.

За її словами, процес «радянізації» може бути представлений під такими назвами, як «Митний союз» і «Євразійський союз». «Не можна допустити помилку. Ми знаємо, що є метою, і ми намагаємося знайти ефективний спосіб уповільнити або запобігти цьому процесу», - заявила Х.Клінтон.