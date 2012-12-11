Пшонка спробує позбавити Авакова депутатської недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час церемонії відкриття нової будівлі прокуратури міста Ірпінь Київської області.

«Сьогодні згідно з діючим законодавством в Україні у зв’язку з тим, що Аваков став народним депутатом, він недоторканна особа. Тому все буде вирішуватися згідно з діючим законодавством. Продовжується розслідування кримінальної справи, і якщо слідчі і прокурори підтримають це питання, щоб було подання до Верховної Ради для дачі згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, значить, таке подання буде направлено до Верховної Ради. Але все залежатиме від розслідування кримінальної справи. Як буде надалі – подивимося», - сказав В.Пшонка, додавши, що це питання вивчається.