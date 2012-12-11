Екс-губернатор Закарпаття наполягає на ексгумації тіла свого сина

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні журналістам.

«Різак звернувся до прокуратури для того, щоб було надано дозвіл на ексгумацію. І рішення по цьому прийнято прокуратурою. Тобто, буде комісійна експертиза, результати якої також будуть приєднані до матеріалів кримінальної справи», - сказав В.Пшонка.

При цьому генпрокурор зазначив, що нещодавно І.Різак звернувся до Генеральної прокуратури з заявою про те, що, на його думку, органами слідства не активно розслідуються причини та обставини смерті його сина.

«Генеральна прокуратура вивчила матеріали справи і на сьогодні стаття кримінальної справи була перекваліфікована на «вбивство» і ця версія розглядається серед декількох інших», - зазначив генпрокурор.

Тобто, підкреслив він, розслідується кримінальна справа, вивчаються детально всі обставини загибелі цієї молодої людини.

Як повідомлялося, близько 20.30 16 листопада до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що біля 16-поверхівки на проспекті Свободи виявлено тіло чоловіка 25-30 років. Було встановлено, що загиблим є син екс-губернатора Закарпаття І.Різака Олексій.

Міліція Ужгорода порушила кримінальну справу за статтею "Доведення до самогубства".

Проте для більш ефективного проведення досудового розслідування дане кримінальне провадження було передано до слідчого управління УМВС України в Закарпатській області.

За даними прес-служби прокуратури Закарпаття, у кримінальному провадженні висунуто кілька версій, серед яких поряд із самогубством розглядається і вбивство із подальшим інсценуванням самогубства. Призначено ряд експертиз.