Янукович сподівається, що сьогодні Україна вже матиме прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам.

«Я сподіваюсь, що сьогодні Верховна Рада зробить перший крок і обере президію, а також я сподіваюсь, що сьогодні буде обрано прем’єр-міністра», - сказав Президент.

Він висловив сподівання, що таке голосування буде першим кроком до конструктивної співпраці у парламенті.

«Україна рухається вперед. Тому синхронно повинні підтягуватись і всі державні інституції, в тому числі і Верховна Рада», - сказав Президент.

Він зауважив, що коли виборці голосували на виборах, вони давали накази своїм депутатам про те, що вони хочуть бачити від них особисто та від Верховної Ради в цілому.

Президент висловив сподівання на конструктивну співпрацю між гілками влади. А також він сподівається, що ця співпраця буде прагматичною та конструктивною і працюватиме на розвиток країни, створюватиме належні умови для життя людей.

«Я не вірю, що політики цього не бажають», - сказав Президент. Тому, на його думку, в парламенті не повинно бути ворогів, а мають бути лише опоненти, які змагатимуться за те, щоб зробити життя людей краще, а не гірше.