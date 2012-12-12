Яценюк через Табалових посипає голову попелом

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні журналістам.

«За те, що ці люди в списку, провина лежить персонально на мені. Моя провина в тому, що я повірив цим людям, які клянуться на Біблії, які клянуться своєю родиною», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що обидва депутати Табалови не були в сесійній залі під час складення присяги народними депутатами, і таким чином вони наразі не вважаються народними депутатами. «Ці особи, відповідно до Конституції не можуть мати статус народних депутатів України», - сказав А.Яценюк.

Він подякував всім представникам опозиції, які не пустили до сесійної зали ВР «зрадників».

Відповідаючи на запитання журналістів, хто буде наступним зрадником в лавах опозиції, А.Яценюк зауважив, що після такого теплого прийому, який сьогодні влаштували Табаловим, кожен подумає, чи зраджувати.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції «Батьківщина» (№49), і Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у м. Кіровограді.

Обидві кандидатури були креатурами Арсенія Яценюка.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Олександра та Андрія Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

Згідно з присягою, кожен кандидат у народні депутати від «Батьківщини» «перед Господом Богом та народом України публічно присягнув дотримуватися перелічених зобов’язань». Зокрема, в тексті йшлося про те, що в разі принципової зміни політичної позиції врозріз із позицією Об’єднаної опозиції «Батьківщина» обраний депутат «вважає справою честі та зобов’язується скласти повноваження народного депутата України».

Сьогодні, 12 грудня, опозиція заблокувала депутатів Олександра та Андрія Табалових та не допустили їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.