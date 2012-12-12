Опозиція виштовхала із сесійної зали ВР двох депутатів із вигуками «тушки геть!»

Опозиція заблокувала депутатів Олександра та Андрія Табалових та не допустили їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати Табалови намагалися пройти до сесійної зали, проте депутати фракції «Батьківщина» заблокували їх прямо у дверях і почали вигукувати: «Тушки, геть!».

Після того, як Олександр та Андрій Табалови не змогли пройти до зали через одні двері, вони прямували до інших. Але і через інші не змогли пройти до сесійної зали ВР.

Опозиція також попередила двох своїх обранців, які відмовилися від входження до фракції «Батьківщина», що вони жодного дня не потраплять у парламент.

Тим часом самі народні депутати Олександр та Андрій Табалови не дають чіткої відповіді, чому вони відмовилися увійти до фракції «Батьківщина», незважаючи на те, що на виборах балотувалися до Верховної Ради України за підтримки цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема,у відповідь на запитання журналістів А.Табалов зазначив: «Я не перейшов поки що до жодної фракції». Він наголосив, що попри те, що кандидати в народні депутати від «Батьківщини» підписували угоду про невходження до фракції будь-якої іншої політичної сили, «технічно він і не був у фракції «Батьківщини».

А.Табалов зауважив, що перед виборами він вийшов з партії «Фронту Змін», яка є учасницею ОО «Батьківщина» і тому всі вибори був безпартійний. Більше А.Табалов нічого не встиг пояснити журналістам, оскільки його від телекамер за руку відтягнув Олександр Табалов.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції «Батьківщина» (№49), і Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у м. Кіровограді.

Обидві кандидатури були креатурами Арсенія Яценюка.

Коли вони відмовилися увійти до фракції «Батьківщина», 11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Олександра та Андрія Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

Згідно з присягою, кожен кандидат у народні депутати від «Батьківщини» «перед Господом Богом та народом України публічно присягнув дотримуватися перелічених зобов’язань». Зокрема, в тексті йшлося про те, що в разі принципової зміни політичної позиції врозріз із позицією Об’єднаної опозиції «Батьківщина» обраний депутат «вважає справою честі та зобов’язується скласти повноваження народного депутата України».