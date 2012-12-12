Тягнибок обіцяє не пускати «тушок» у ВР, а Литвин розводить руками

Лідер «Свободи» Олег Тягнибок запевняє, що опозиція і надалі не пускатиме до сесійної зали Верховної Ради народних депутатів Олександра та Андрія Табалових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив журналістам сьогодні.

За його словами, той факт, що двоє депутатів від «Батьківщини» відмовилися вступати до фракції, є ударом по всій опозиції в цілому.

«Звичайно, надалі ми їх не будемо впускати до сесійної зали», - сказав О.Тягнибок.

В той же час екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що народних депутатів Олександра та Андрія Табалових, яких сьогодні не допустили до сесійної зали ВР, ніхто не може позбавити депутатських повноважень.

Таким чином В.Литвин прокоментував недопуск опозицією цих двох депутатів до зали засідання.

«Ніхто не може позбавити їх повноважень, тільки вони самостійно можуть написати заяву. Я думаю, що це скоріше буде лежати певною мірою у політичній площині ця дискусія», - сказав В.Литвин.

При цьому екс-спікер наголосив, що законодавство не визначає для обраних народних депутатів обмежені строки для складання присяги.

«Треба чекати, коли вони складуть присягу. У законі не визначений цей термін», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники опозиції виштовхали із залі ВР двох депутатів Табалових із вигуками «тушки геть!».

Об'єднана опозиція "Батьківщина" вимагає від Олександра та Андрія Табалових, обраних народними депутатами від «Батьківщина», скласти депутатські мандати.

Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.