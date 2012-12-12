Литвин дав зрозуміти, що «тушки» склали присягу і стали депутатами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий на засіданні керівник підготовчої групи ВР з питань організації роботи парламенту Володимир Литвин.

За його словами, не зареєструвався лише один народний депутат - Євген Мармазов, який хворіє. Таким чином новообрані депутати приступили до виконання своїх обов’язків.

Таке оголошення В.Литвина викликало обурення у представників опозиції. Зокрема, представники опозиції вважають, що не прийняли присягу двоє народних депутатів, які обиралися від «Батьківщини» і є так званими тушками. «Тушки геть!», - почали кричати депутати від опозиції, однак згодом всі заспокоїлися і приступили до розгляду питань порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники опозиції не пустили до зали ВР, де розпочиналося урочисте засідання, двох депутатів Табалових із вигуками «тушки геть!».

Об'єднана опозиція "Батьківщина" вимагає від Олександра та Андрія Табалових, обраних народними депутатами від «Батьківщина», скласти депутатські мандати.

Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.