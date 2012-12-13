Кандидат на посаду спікера Рибак виступає, назважаючи на бійки й галас

Кандидат на посаду голови Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що для майбутнього спікера дуже важливо забезпечити порозуміння всіх політичних сил у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак заявив сьогодні під час розгляду питання про обрання голови ВР.

За його словами, потрібно зробити все, щоб політичні сили, які представлені у ВР, не відстоювали лише свої партійні інтереси і не прагнули до політичних війн.

Він наголосив, що країні потрібна політична стабільність і соціально-економічний розвиток.

«У нової Верховної Ради є всі можливості для того, аби знайти дієві форми для забезпечення розвитку України… Я завжди готовий підтримувати тих народних депутатів, які готові відстоювати права своїх виборців та йти на компроміс», - сказав він.

В.Рибак зауважив, що популізм - це шлях в нікуди і ті, хто роблять ставку на радикалізм, не мають майбутнього.

«Я буду робити все від мене залежне, щоб забезпечити парламенту дух здорової політичної змагальності», - сказав В.Рибак.