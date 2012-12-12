У Партії регіонів розповіли, хто висунув Рибака в спікери

"Володимир Рибак - найкраща кандидатура на посаду спікера, він один з батьків-засновників Партії регіонів. Його кандидатуру висунув Микола Азаров", - повідомив член політради ПР народний депутат Михайло Чечетов виданню Комерсант-Україна.

Михайло Чечетов також не сумнівається, що першим результативним голосуванням, яке проведе спікер Володимир Рибак, стане призначення Миколи Азарова главою уряду. Це стане можливим завдяки обміну з комуністами - регіонали готові підтримати їх кандидатуру на пост першого віце-спікера. "Проголосують не тільки представники Партії регіонів. Посада першого віце-спікера дістанеться Компартії. Ймовірно, вони запропонують Ігоря Калетника", - зазначив Чечетов.

"Ми будемо висувати свою кандидатуру на посаду першого віце-спікера", - заявив комуніст Олександр Голуб, не озвучивши, проте, імені претендента.