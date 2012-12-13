Найняті Мін’юстом юристи не знайшли політики у вироку Тимошенко

Провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

За повідомленням прес-служби, Мін’юст України отримав звіт юридичної компанії «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» щодо правового дослідження справи Ю.Тимошенко стосовно перевищення нею службових повноважень при укладенні контрактів між російською компанією «Газпром» та НАК «Нафтогаз України».

«Ця юридична компанія, відповідно до укладеного з нею договору, надала незалежний звіт, який віддзеркалює з точки зору права перебіг подій, що стали предметом судового розгляду й сам судовий процес. Звіт дає аргументовані відповіді на критику тих, хто ставив під сумнів весь процес та вирок», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Як зазначає Мін’юст, справа Ю.Тимошенко привернула увагу міжнародної спільноти, яка головним чином була зосереджена на претензіях Ю.Тимошенко щодо політичної мотивації справи та порушенні її прав.

З цієї причини, Міністерство юстиції звернулось з проханням до провідної міжнародної юридичної фірми провести дослідження цієї справи, беручи до уваги всі правові документи й думки всіх сторін.

«Доповідь, що публікується сьогодні на сайті Міністерства юстиції України, свідчить про те, що Юлія Тимошенко безпідставно стверджує про політичну мотивацію у цій справі й не надає жодних фактів, які могли б стати причиною для скасування її вироку відповідно до європейських чи американських стандартів», – йдеться у повідомленні.

У доповіді також зазначено, що поведінка Ю.Тимошенко у суді «була б неприйнятною в інших країнах й, швидше за все, це мало б наслідком рішення про неповагу до суду».