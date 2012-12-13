ЗМІ: Доказів причетності Тимошенко до вбивства Щербаня не вистачає

Слідчій групі у справі про вбивство Євгена Щербаня не вистачає доказів для початку судового процесу. Про це повідомили виданню «КоммерсантЪ – Украина» джерела, знайомі з матеріалами слідства. При цьому в публікації зазначається, що співрозмовники "Ъ", констатувавши брак матеріалів для початку судового процесу, все ж таки висловили впевненість у винуватості екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. "У справі Тимошенко зібрано багато чого, й ми були впевнені в її винуватості, але довести це в суді не могли. Прямих доказів немає, є лише непрямі, а їх недостатньо для судового процесу. І я дуже сумніваюся, що після стількох років (вбивство Євгена Щербаня сталося в 1996 році - "Ъ") Кузьміну вдалося знайти щось нове", - заявило джерело, причетне до роботи попередньої слідчої групи у справі про вбивство депутата.

Серед доказів, крім відомих платіжних доручень за підписом Ю.Тимошенко про перерахування коштів банді Євгена Кушніра, що розстріляла Є.Щербаня, є також відомості про її неодноразові зустрічі з членами банди, про їхні спільні авіаперельоти й проживання в одному готелі. "Президент (Віктор Янукович) теж щиро переконаний у тому, що Ю.Тимошенко причетна до цього вбивства. І якби ви бачили всі докази, у вас не залишилося б сумнівів у її причетності", - зазначив інший співрозмовник "Ъ".

Тим часом, зазначає видання, у разі проведення допитів Павла Лазаренка і Петра Кириченка у Генеральної прокуратури України зберігається шанс зібрати достатню доказову базу для судового процесу. Для цього необхідно, щоб допитані визнали свою провину й в обмін на пом'якшення покарання розповіли про роль Ю.Тимошенко в скоєнні злочину. Новий Кримінальний процесуальний кодекс надає таку можливість, аж до заміни реального строку умовним. Хоча в цьому випадку виникне питання про правомірність уникнення покарання головних учасників групи замовників в обмін на їхні свідчення проти співучасниці, зазначив один із співрозмовників "Ъ".

Нагадаємо, важливість допиту П.Кириченка і П.Лазаренка перший заступник генерального прокурора України Р.Кузьмін підкреслив у листі Президенту США Бараку Обамі - за його словами, отримана від них інформація допомогла б встановити замовників вбивства Є.Щербаня. "Але ж Ренат Равілевич (Кузьмін) протягом року розповідав, що провину Ю.Тимошенко твердо доведено слідством, а зараз з'ясовується, що йому ще потрібно зібрати додаткові докази", - здивувався захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

Втім, вірогідність того, що США задовольнять нові запити стосовно (можливості допитів – УНІАН) П.Лазаренка і П.Кириченка, вкрай мала. Згідно з угодою про взаємну правову допомогу, Вашингтон може вимагати від Києва вказати в заявці не лише відомості про справу, що розслідується, але навіть "перелік запитань, які планується поставити допитуваній особі", що дозволить департаменту юстиції відсікати "небезпечні" прохання ГПУ.

"Ми неодноразово й чітко висловлювали нашу серйозну стурбованість щодо політичної мотивації кримінального переслідування низки осіб в Україні й справедливості процесів над ними. Прохання про допомогу в кримінальних розслідуваннях і переслідуваннях повинні розглядатися з урахуванням цих проблем, - заявили "Ъ" у Посольстві США. - Ми залишаємося вірними політиці співробітництва з Україною у багатьох напрямках, що представляють взаємний інтерес для наших країн, у тому числі й у рамках реформи Генеральної прокуратури України. Негайне припинення політично мотивованих переслідувань усуне основну перешкоду, що заважає нам зміцнювати відносини й робити їх ще продуктивнішими".

Як повідомляв УНІАН, Р.Кузьмін в оприлюдненому 10 грудня на офіційному сайті Генеральної прокуратури листі до Президента США Барака Обами заявив, що йому анулювали багаторазову п'ятирічну візу в США без пояснення причин.

"Я хочу привернути Вашу увагу до гострої проблеми, яка ускладнює відносини між Україною та США. Суть проблеми полягає в тому, що група американських лобістів тривалий час перешкоджає проведенню допитів свідків у справі про вбивство члена українського парламенту Євгена Щербаня. Мова йде про Павла Лазаренка, Петра Кириченка і Миколу Мельниченка, які на даний час проживають у США і публічно заявили про свою згоду дати свідчення у справі. Генеральна прокуратура України близько тридцяти разів зверталася до Департаменту юстиції США з проханням посприяти в організації допитів згаданих свідків. Незважаючи на це, до сьогодні Департамент юстиції США ігнорує звернення української сторони про проведення допитів", - написав Р.Кузьмін.

За його словами, Департаментом юстиції США за ініціативи деяких американських і українських політиків розроблено ретельний план з протидії і знищення справи про вбивство Є.Щербаня. "Одним із завдань цього плану є перешкоджання Генеральній прокуратурі України у висуненні обвинувачення Ю.Тимошенко і П.Лазаренку в рамках цієї справи. Про цей план слідчим Генеральної прокуратури України повідомив колишній співробітник охорони Президента Леоніда Кучми М.Мельниченко, який нещодавно повернувся в Україну із США", - уточнив він.

"Одним з елементів цього плану є дискредитація не лише слідчої групи Генеральної прокуратури України, а й мене як її керівника. Ініціатори плану припускали спровокувати мій арешт на території США за спеціально сфабрикованими обвинуваченнями. М.Мельниченко мав стати учасником цієї міжнародної провокації. Метою мого арешту була моя дискредитація в очах американської влади і, як наслідок, підтвердження незаконності моїх дій у США. Мені мали інкримінувати, що на території США я нібито примушував свідка М.Мельниченка до дачі свідчень у справі про вбивство слідчим Генеральної прокуратури України. Отже, ініціатори плану мали намір примусити українську владу припинити розслідування не лише у справі про вбивство Є.Щербаня, а й інших злочинів, у яких обвинувачується Ю.Тимошенко", - повідомив Р.Кузьмін Президенту США.