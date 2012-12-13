Після обрання віце-спікерів Рада голосуватиме за прем’єрство Азарова

Верховна Рада України розгляне питання щодо надання згоди на затвердження прем’єр-міністром Миколи Азарова після обрання заступників голови ВР.Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 247 народних депутатів із 427 зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак наголосив, що згода розглянути це питання була досягнута під час наради керівників п’яти фракцій.