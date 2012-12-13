На посаду першого віце-спікера внесли чотири кандидатури

На посаду першого заступника голови Верховної Ради України внесено кандидатури Ігоря Калєтніка, Сергія Саса, Сергія Міщенка та Валентина Наливайченка.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру І.Калєтніка запропонувала фракція КПУ, С.Саса – народний депутат України від фракції «Батьківщина» Володимир Яворівський, кандидатуру С.Міщенка – народний депутат Олег Ляшко, кандидатуру В.Наливайченка – від фракції «Удар» Володимир Курінний.

С.Сас заявив, що знімає свою кандидатуру на користь кандидатури від «Удару» В.Наливайченка.

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