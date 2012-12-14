РФ хоче, щоб на її труби в обхід України, не поширювалися норми газового євроринку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак у п'ятницю на прес-конференції в Москві.

«На наш погляд, ця проблема може бути вирішена шляхом підписання наднаціональної угоди між Росією і ЄС про так звані трансграничні проекти», – сказав О.Новак.

За його словами, таку угоду направлено в Єврокомісію на початку року, але поки відповіді не було.

«Ми розраховуємо, що цей документ розглядається, і він має стати основою для вирішення питань, пов'язаними з виключеннями норм Третього енергопакету з реалізації таких великих інфраструктурних проектів, як «Південний потік» і «Північний потік», – сказав він.

За словами О.Новака, Росія передасть свої модифіковані пропозиції з цього питання під час проведення саміту в Брюсселі 21 грудня за участю президента РФ.

Він уточнив, що у новій угоді РФ пропонує не поширювати норми Третього енергопакету також на відведення «Північного потоку» – газопроводи OPAL і NEL.

Міністр енергетики РФ підкреслив, що зміни європейського законодавства, які знайшли відбиття у Третьому енергопакеті, не враховують міжурядових угод і правових механізмів між постачальниками енергоресурсів і їх споживачами.

Довідка УНІАН. Третій енергетичний пакет, запропонований Єврокомісією ще у 2007 році, визначає нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії – продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не лише до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС.

У Третьому енергетичному пакеті також наголошується, що власті кожної європейської країни можуть відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.

Українські власті зобов'язалися запровадити положення Третього енергетичного пакету до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту до Євросоюзу.