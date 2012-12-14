Росія побачила, що Європа готова говорити про українську трубу

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак у п'ятницю на прес-конференції в Москві.

«Це питання було в порядку денному. Ми обговорювали з комісаром Еттінгером. Європейська комісія пропонує свої послуги в тристоронньому обговоренні питання модернізації ГТС України», - сказав він.

При цьому О.Новак нагадав, що в 2002 році на рівні глав держав було досягнуто домовленості щодо управління ГТС України, але, на жаль, робота цього консорціуму досі так і не розпочалася, оскільки Україна цього питання не ініціювала.

За його словами, тому сьогодні статус відносин з реалізації інфраструктурних проектів на території України такий, що діє лише договір на постачання газу.

«Питання необхідності модернізації існуючої ГТС України російська сторона готова розглянути в тому разі, якщо з боку українських партнерів такі пропозиції буде передано Росії», - сказав О.Новак.

Нагадаємо, 12 грудня в Нікосії відбулося сьоме засідання Постійної ради партнерства (ПРП) Росія – ЄС за участю Олександра Новака і Європейського комісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.