Експерт: Німецькі компанії можуть потіснити «Газпром» на ринку України

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт із енергетичних питань Валентин Землянський.

«Враховуючи той факт, що «Нафтогаз» втратив монопольне становище в поставках імпортного газу до України, а введення Закону України «Про основи функціонування внутрішнього ринку газу України» дозволяє третім особам дістати доступ до української ГТС, цілком очікуваною буде поява німецьких компаній на українському газовому ринку вже найближчим часом. Причому може йтися не лише про поставки газу в реверсному режимі, а й про прямі поставки з російських родовищ, де німецькі компанії займаються видобутком газу спільно з «Газпромом». Крім цього, Німеччина може використовувати українську ГТС для транзиту видобутого в РФ газу за більш дешевим маршрутом через українську ГТС замість наддорогого «Північного потоку», - сказав В.Землянський.

На його думку, останні події в українському ПЕК свідчать про початок «тектонічних зрушень» в європейській енергетичній платформі. «Не виключено, що найближчим часом імплементація Україною положень європейського енергетичного законодавства може принципово змінити архітектуру вітчизняного газового ринку. «Газпром», історичний постачальник імпортного газу до України, може втратити не лише своє монопольне становище, а й поступитися своїми позиціями німецьким нафтогазовим компаніям, які активно просувають свої інтереси в Україні», - відзначив експерт.

За його словами, пожвавлення в українсько-російських взаєминах в газовій сфері, яке спостерігається зараз, спровоковано саме зміною позиції Євросоюзу щодо України.

«Кремль виразно відчув можливість втрати українського ринку «Газпромом», як за рахунок зниження частки російського монополіста на українському ринку, так і у зв'язку з досить високим ступенем зацікавленості європейських нафтогазових компаній в лібералізованому газовому ринку України. Зокрема, йдеться про серйозну зацікавленість Німеччини в модернізації української ГТС, що йде врозріз з намірами Росії максимально нейтралізувати Україну як основну складову транзиту російського газу до Європи», - сказав В.Землянський.

Він відзначив, що підтвердженням поглиблення співпраці між Україною і Німеччиною в газовій сфері можна вважати підписання наприкінці цього року угоди між ДК «Укртрансгаз» і Deutsche Bank AG про відкриття кредитної лінії у розмірі 53,5 млн. євро для модернізації компресорної станції «Бар» магістрального газопроводу «Союз».

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада цього року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю з РФ до 20 млрд куб. м.

За інформацією міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, в 2013 році поставки можуть здійснюватися через Угорщину.