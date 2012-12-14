В Азарова думають, що звіт юристів зі США допоможе їм проти Тимошенко у Євросуді

Україна використовуватиме дані звіту юридичної компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP в Європейському суді з прав людини у справі екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це повідомив газеті «КоммерсантЪ–Украина» урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ при Міністерстві юстиції Назар Кульчицький.

«Міжнародний юридичний консалтинг замовлявся (урядом) саме для подання ЄСПЛ. Його складено дуже професійно», - сказав Н.Кульчицький.

У свою чергу захист екс-прем'єра вважає, що звіт не допоможе Україні в ЄСПЛ, і суд ухвалить рішення на користь Ю.Тимошенко. «Документ складено непрофесійно, ЄСПЛ не візьме його до уваги. Я звертався до них (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) за співпрацею, але вони відповідали, що не залучають фахівців з українського права. І це дивно - виходить, вони давали оцінки судовому процесу, Кримінальному кодексу без наших фахівців, - заявив захисник екс-прем'єра, народний депутат Сергій Власенко. - При цьому влада приховує справжню ціну звіту, кажучи, що його вартість - 12 тис. доларів. Насправді, за розцінками міжнародних юристів, така робота коштує кілька мільйонів доларів».

Правове дослідження компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP у справі Ю.Тимошенко було 13 грудня оприлюднено на сайті Міністерства юстиції. Документ нараховує 303 сторінки, включаючи огляд судового процесу і висновки за вироком. «Агентство одержало всі необхідні матеріали, зокрема показання і матеріали кримінальної справи. Фахівці також поспілкувалися з самою Юлією Тимошенко, її захисником Сергієм Власенком, суддею Родіоном Кірєєвим, свідками. Роботу проводили вісім юристів з квітня по вересень 2012 року. Вони направили звіт міністру юстиції Олександру Лавриновичу минулого тижня», - заявило газеті джерело, близьке до Skadden.

Компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP заснована в 1948 році в Нью-Йорку. Її представництва працюють у 23 містах світу, зокрема в Москві, Лондоні, Парижі, Токіо і Сіднеї; у штаті налічується близько 2000 юристів. Спеціалізація - ринки капіталу, M&A, корпоративне право, судова практика.

Перша частина звіту присвячена хронології підписання газових угод: автори нагадують про переговори Ю.Тимошенко з на той час прем'єр-міністром РФ Володимиром Путіним у 2009 році, в результаті яких НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" уклали угоду на 10 років про купівлю газу за ціною 360 доларів за тисячу кубометрів. «В результаті укладеного договору громадяни України платять найвищу в Європі ціну за газ. У цьому сенсі кожний громадянин України є жертвою даного злочину», - зазначається у звіті Skadden.

У другій частині звіту перераховуються події, пов'язані з подальшою долею екс-прем'єра: судові засідання, взяття екс-прем'єра під варту, перебування її в Лук’янівському СІЗО і винесення їй вироку у вигляді семи років позбавлення волі у жовтні минулого року. Українські судові інстанції - Апеляційний суд Києва і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ - залишили вирок у силі, після чого захист Ю.Тимошенко звернувся до Європейського суду з прав людини.

Значна частина звіту присвячена аналізу судового процесу. Юристи не сумніваються в адекватності вироку, відзначаючи, що «суд ґрунтував свої рішення на фактичних доказах». При цьому вони зазначають, що Ю.Тимошенко не надала «конкретних доказів політичної мотивації процесу, яких було б досить, щоб скасувати вирок відповідно до американських стандартів». «У Юлії Тимошенко була безліч можливостей довести, що її переслідують за політичними мотивами, але вона цього не зробила. Пані Тимошенко стверджувала це і до процесу, і під час його, але фактичних доказів не надала, зокрема під час розмови з юристами Skadden. У цілому спілкування з нею тривало близько чотирьох годин, не рахуючи розмов з її захисником і листування», - заявило джерело виданню «КоммерсантЪ».

С.Власенко підкреслив, що екс-прем'єр «не зобов'язана була надавати які-небудь докази юристам Skadden». «Для того, щоб надати докази політичної ангажованої справи, треба було дати їм прослуховування телефонних переговорів між суддею Кірєєвим і Адміністрацією Президента», - сказав він.

Зі звіту випливає, що суддя Печерського райсуду Києва Р.Кірєєв під час процесу допустив низку помилок, яких можна було б уникнути. Автори вважають, що, «можливо, американський суд першої інстанції дав би звинуваченій більше часу для підготовки свого захисту (Ю.Тимошенко неодноразово заявляла, що їй не вистачило час ознайомитися з 4000 сторінками справи і побудувати лінію захисту)».

Водночас експерти критикують поведінку екс-прем'єра в суді, заявляючи, що вона «відмовлялася визнавати легітимність процесу, ображала суддю, тероризувала свідків і подавала дублюючі один одного клопотання». «Те, як вона поводилася в суді, звичайно, могло статися і в США, проте покарання за таку поведінку вона понесла б обов'язково. Подібна поведінка обов'язково мала б свої наслідки», - стверджує джерело видання.

Джерело: http://www.kommersant.ua/doc/2089593