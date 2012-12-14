Чорнобильців з квітами не пустили до пам’ятника через Азарова і Рибака

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

Ю.Андрєєв зазначив, що чорнобильцям дозволили покласти квіти лише після церемонії за участю М.Азарова і В.Рибака.

«Настільки виявляється серйозна безпека керівників нашої держави, що чорнобильські пам’ятники для нас стали недоступними», - сказав він.

За словами Ю.Андрєєва, така «принизлива» ситуація відбулася вперше. «Це було неприємно. Чия це дата? І кого вшановувати? Я зрозумів, що ця подія – для прем’єр-міністра?», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, М.Азаров та В.Рибак сьогодні зранку у Києві поклали квіти до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Участь у церемонії також взяли голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, урядовці, народні депутати, представники київської влади, чорнобильці.

***У 2006 році Указом Президента України був визначений День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Саме 14 грудня 1986 року було завершено будівництво саркофагу.