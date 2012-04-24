Президент «Союзу Чорнобиль України» назвав «шкурами» чорнобильців, які через суди добивалися виплат пенсій

Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв назвав "шкурами" чорнобильців, які через суди добивалися виплат у повному обсязі передбачених законодавством пенсій, а також тих, хто заявив про намір вийти на акції протесту 26 квітня.

Про це Ю.Андрєєв сказав на прес-конференції в УНІАН на тему: “26-ті роковини Чорнобильської катастрофи: техногенні, екологічні, соціальні аспекти”.

"Ті, хто не сприйняв пенсії, тому що не заробив, - це чорнобильські «тиловики», які ніколи не бачили майданчик станції, максимум, вони могли по телебаченню побачити, як ліквідувалась аварія. Так оці не заслужені, так звані чорнобильці, намагаються шантажувати всіх, щоб тільки їм виконали судові рішення", - наголосив Ю.Андрєєв.

Президент чорнобильської організації висловив переконання, що більшість чорнобильців не звертались до судів. «Нас більшість, і ми завжди думали про більшість, а не про деяку шкурну групу, частку непримиренних, які не сприйняли пенсію, оскільки її не заробили…», - зазначив Ю.Андрєєв.

Він вважає, що до суддів, які приймали рішення на користь чорнобильців, необхідно застосувати кримінальну відповідальність.

Крім того, Ю.Андрєєв висловив підтримку політиці чинного уряду стосовно чорнобильців, принагідно розкритикувавши дії попередніх урядів Юлії Тимошенко та Павла Лазаренка.

Він вважає, що на сьогодні чорнобильці не мають підстав бути незадоволеними діями влади. При цьому Ю.Андрєєв заявив, що всі чорнобильці, які виходили і планують вийти на акції протесту, роблять це за гроші і виключно з політичних мотивів. "…Вийти на вулицю і покричати за гроші опозиційних партій, під партійні лозунги і вимоги політичні", - сказав він.

"Ми вважаємо, що день аварії 26 квітня - це день трагедії, день коли ми згадаємо наших близьких, які загинули... Ми вважаємо, що ця акція (протесту - УНІАН), м`яко кажучи, безбожна, бездуховна і за своєю суттю шкурна – крім захисту власної шкури, причому за рахунок інших. Ніхто не ставить інших завдань», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, низка громадських організацій чорнобильців запланувала на 26 квітня акції протесту з вимогами виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством.