Литвину подобається, що Хорошковський не тримав свою позицію в кишені

Голова Верховної Ради України 6-го скликання, народний депутат Володимир Литвин висловлює жаль з приводу відставки першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Мені шкода, що не буде в уряді В.Хорошковського”, - відзначив В.Литвин.

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Водночас, за словами колишнього спікера, дії В.Хорошковського – «це приклад того, що, якщо ти маєш позицію, не варто тримати її в «кишені».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, В.Хорошковський подав Президентові України заяву про відставку з посади першого віце-прем'єра у зв'язку з незгодою з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра. В.Хорошковський вважає дану кандидатуру «нездатною проводити економічні реформи і захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».