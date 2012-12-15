Губернатор вважає сцени з Верховної Ради сміховиськом

Як передає кореспондент УНІАН про це М.Костяк заявив на брифінгу після сесії Херсонської облради.

Зокрема, він відзначив, що, швидше за все, вибори мера Херсона відбудуться в березні-квітні 2013 року.

«У мене є своє бачення, але однозначно - це буде представник Партії регіонів (новим мером – УНІАН). Давайте просто поміркуємо: у міській раді 76 депутатів, плюс - голова, тобто, 77. З них депутатів від Партії регіонів - 49. Було 46, потім ще троє додалося. Припустимо, що переміг представник Об'єднаної опозиції. Яке буде після цього співпраця з депутатським корпусом? Ми вже це проходили, коли відкривали сесію, і не могли її закрити. Подивіться, що сьогодні відбувається у Верховній Раді. Сміховисько на весь світ! Сьогодні Європарламент звернув увагу на те, що відбувається в Україні. Потрібна конструктивна робота на всіх рівнях: у сільській, міській, районній, обласній і Верховному радах», - вважає М.Костяк.

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Також губернатор відзначив, що, на його думку, жителі Херсона хотіли б бачити мером людину, яка працюватиме конструктивно для жителів міста.

"Обласний центр має розвиватися дуже швидкими темпами", - вважає М.Костяк.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оголошеними Центральною виборчою комісією результатами виборів, у мажоритарному виборчому окрузі №182 переможцем став чинний мер Херсона Володимир Сальдо. Він набрав 27 183 голосів виборців (37.9%). Його відрив від представника ОО "Батьківщина", який прийшов другим, Олексія Урсуленка становив лише 934 голоси. Також відзначимо, що більш як 5,5 тисяч бюлетенів на цьому окрузі було зіпсовано.