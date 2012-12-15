Губернатор вважає сцени з Верховної Ради сміховиськом
Голова Херсонської обласної держадміністрації Микола Костяк упевнений, що на майбутніх виборах мера Херсона переможе представник Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН про це М.Костяк заявив на брифінгу після сесії Херсонської облради.
Зокрема, він відзначив, що, швидше за все, вибори мера Херсона відбудуться в березні-квітні 2013 року.
«У мене є своє бачення, але однозначно - це буде представник Партії регіонів (новим мером – УНІАН). Давайте просто поміркуємо: у міській раді 76 депутатів, плюс - голова, тобто, 77. З них депутатів від Партії регіонів - 49. Було 46, потім ще троє додалося. Припустимо, що переміг представник Об'єднаної опозиції. Яке буде після цього співпраця з депутатським корпусом? Ми вже це проходили, коли відкривали сесію, і не могли її закрити. Подивіться, що сьогодні відбувається у Верховній Раді. Сміховисько на весь світ! Сьогодні Європарламент звернув увагу на те, що відбувається в Україні. Потрібна конструктивна робота на всіх рівнях: у сільській, міській, районній, обласній і Верховному радах», - вважає М.Костяк.
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Також губернатор відзначив, що, на його думку, жителі Херсона хотіли б бачити мером людину, яка працюватиме конструктивно для жителів міста.
"Обласний центр має розвиватися дуже швидкими темпами", - вважає М.Костяк.
Як повідомляв УНІАН, згідно з оголошеними Центральною виборчою комісією результатами виборів, у мажоритарному виборчому окрузі №182 переможцем став чинний мер Херсона Володимир Сальдо. Він набрав 27 183 голосів виборців (37.9%). Його відрив від представника ОО "Батьківщина", який прийшов другим, Олексія Урсуленка становив лише 934 голоси. Також відзначимо, що більш як 5,5 тисяч бюлетенів на цьому окрузі було зіпсовано.