«Батьківщина» вимагає від ГПУ покарати тих, хто бив опозиціонера ногами

Об’єднана опозиція «Батьківщина» звертається до Генеральної прокуратури з вимогою негайно розпочати розслідування жорстокого побиття свого колеги Олега Медуниці депутатами з фракції Партії регіонів під час засідання Верховної Ради 13 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

«Вчора вся країна і світ у прямій трансляції, а потім і в інформаційних випусках новин змогли побачити, як зграя «регіоналів» накинулася на народного депутата Олега Медуницю, завдаючи йому жорстоких ударів. Камери зафіксували обличчя бандитів з депутатськими значками від Партії регіонів - Оніщенка, Берьозкіна, Колесніченка та інші. Свідками розправи були в цей день у Верховній Раді сотні журналістів і закордонних гостей», - заявили в «Батьківщині».

При цьому в опозиції зазначили, що за наявності такого очевидного для всіх і документально підтвердженого факту злочину у стінах Верховної Ради вони очікували негайної самостійної реакції Генеральної прокуратури.

Однак оскільки її досі немає, «Батьківщина», як наголосили в прес-службі, змушена звернутися до генпрокурора Віктора Пшонки з вимогою виконати свій обов’язок і вжити всіх заходів для того, щоб побиття О.Медуниці було розслідувано, а винні у цьому депутати від Партії регіонів були покарані.

«Оскільки, як доводить практика цієї політичної сили у стінах українського парламенту, саме безкарність породжує все нові факти брутальних дій з боку Партії регіонів», - додали в «Батьківщині».

Як повідомлялось, 13 грудня на ранковому засіданні ВР після внесення «регіоналами» пропозиції обрати спікером їхнього представника – Володимира Рибака та ігнорування вимоги опозиціонерів забезпечити персональне голосування депутатів і вилучити картки відсутніх депутатів, опозиціонери заблокували трибуну. Біля президії розпочалась бійка між депутатами. Найбільше постраждав депутат від опозиції О.Медуниця. Депутати від Партії регіонів наносили йому численні удари, у тому числі ногами.

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