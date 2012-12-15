«Свобода» відправляє десант в Єнакієво: завтра - вибори мера

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», 16 грудня 2012 року делегація народних депутатів України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» візьме участь у контролі за дотриманням законності під час виборів міського голови міста Єнакієвого, серед делегатів – заступники голови, члени політради ВО «Свобода»: Андрій Мохник і Юрій Сиротюк. У повідомленні нагадали, що на посаду мера Єнакієвого висунуто «свободівця» Ігоря Славгородського, як єдиного кандидата від об'єднаних сил опозиції.

Як повідомляв УНІАН, у Єнакієвому Донецької області кандидатами на посаду мера на майбутні позачергові вибори 16 грудня 2012 зареєстровано 5 осіб, які представляють різні політичні сили.

За інформацією Єнакіївської міської ради, міська виборча комісія на своєму засіданні зареєструвала кандидатами на посаду Єнакіївського міського голови: Валерія Олейника – заступника Єнакіївського міського голови, 1970 року народження, члена Партії регіонів (висунутий міською організацією ПР); Василя Лавриненка - депутата Єнакіївської міськради, підземного електрослюсаря шахти «Червоний Профінтерн», 1966 року народження, члена КПУ (висунутий міською організацією КПУ); Ігоря Славгородського, 1963 року народження, дільничного гірничого нормувальника шахтопрохідницького управління № 10, безпартійного, проживає в м. Горлівці (висунутий міською парторганізацією ВО «Батьківщина»); Олега Поливанова, 1984 року народження, директора приватного підприємства, безпартійного, проживає в м. Макіївці (висунутий Єнакіївською міськорганізацією політичної партії «Яблуко») і Олександра Дьякова, 1970 року народження, приватного підприємця, проживає в м. Донецьку, член партії «Зелені» (висунутий міськорганізацією партії «Зелені»).

19 жовтня Інтернет-ЗМІ поширили відео, на якому 18 жовтня під час відвідин рідної школи в м. Єнакієвому Президент України Віктор Янукович публічно назвав В.Олейника новим мером Єнакієвого.

На відео глава держави, увійшовши до класу до школярів молодших класів, кликнув до себе В.Олейника, який супроводжував його в поїздці містом, і оголосив школярам: «Знаєте, хто це такий, хлоп'ята? Ні? Мер міста Єнакієвого. Ось тепер знатимете. Ясно? Нещодавно почав працювати».

Довідка УНІАН. Причиною для позачергових виборів стала смерть мера Єнакієвого Сергія Рухадзе, який помер у серпні 2012 року після перенесеного інсульту. Вибори нового мера призначено на 16 грудня 2012 року.