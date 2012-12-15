Бондаренко: регіонали з принципу будуть виступати у ВР російською

Як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", про це заявила депутат від ПР Олена Бондаренко в ефірі програми «Велика політика» телеканалу «Інтер».

«Велика частина наших депутатів, які представляють фракцію Партії регіонів, дійсно є двомовними, але після демаршу" Свободи ", ті, хто говорив раніше двома мовами, вирішили, що вони тепер будуть виступати тільки російською мовою», - розповіла вона.

«Мов поганих не буває в світі, а лише погані язики», - додала Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, у партії «Свобода» обіцяють, що змусять російськомовних депутатів говорити українською мовою на сесійних засіданнях Верховної Ради.