Бондаренко: регіонали з принципу будуть виступати у ВР російською
14:12, 15 грудня 2012Політика
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Депутати від Партії регіонів мають намір говорити під час засідань Верховної Ради російською мовою.
Бондаренко розповіла, що її однопартійці вирішили діяти на зло Свободі
Як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", про це заявила депутат від ПР Олена Бондаренко в ефірі програми «Велика політика» телеканалу «Інтер».
«Велика частина наших депутатів, які представляють фракцію Партії регіонів, дійсно є двомовними, але після демаршу" Свободи ", ті, хто говорив раніше двома мовами, вирішили, що вони тепер будуть виступати тільки російською мовою», - розповіла вона.
«Мов поганих не буває в світі, а лише погані язики», - додала Бондаренко.
Як повідомляв УНІАН, у партії «Свобода» обіцяють, що змусять російськомовних депутатів говорити українською мовою на сесійних засіданнях Верховної Ради.
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