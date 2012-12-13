У «Свободі» придумали, як змусити регіоналів говорити українською

Про це повідомив кореспонденту УНІАН у телефонному режимі народний депутат від фракції ВО “Свобода” Ігор Сабій.

“Вчора і сьогодні ми (ВО "Свобода" - УНІАН) показали: коли хтось із депутатів починав говорити російського, ми його перебивали українською, тим самим, це психологічно діяло. “Свобода” змусить передовсім депутатів від “регіонів” вивчити українську мову й послуговуватися нею в парламенті”, - запевнив депутат.

Свободівець також пояснив, що кожну репліку народного депутата російською мовою, націоналісти перебиватимуть вигуками “Говори українською!”.

“Це працює, адже сьогодні наші російськомовні колеги вже намагалися говорити державною мовою”, - зазначив народний депутат від фракції ВО “Свобода”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, у Верховній Раді сталася сутичка через те, що депутат із Партії регіонів Вадим Колесніченко виступав російською мовою. Своє обурення з цього приводу висловили депутати зі "Свободи" та "Батьківщини". Представники ПР вишикувалися перед парламентською трибуною, з якої виступав В.Колесніченко, щоб не допустити до неї депутатів зі опозиційних фракцій. Представник Партії регіонів заявив з трибуни парламенту, що нібито в регламенті передбачено, що народний депутат України має право виступати не тільки українською, а й іншими мовами, а також підкреслив, що необхідно, щоб парламент «працював в інтересах народу, а не в інтересах «фашиствующих» організацій.