Янукович висловив співчуття Обамі

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президенту Сполучених Штатів Америки Бараку Обамі у зв'язку з трагічною подією, що сталася 14 грудня в початковій школі «Сенді Хук» у місті Ньютаун, штат Коннектикут.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття та підтримку родинам загиблих, а також побажання скорішого одужання всім постраждалим», - йдеться в скорботному листі глави Української держави.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок стрілянини, відкритої в початковій школі в американському місті Ньютаун, загинули 20 дітей віком від 5 до 10 років. Як повідомили представники поліції, 18 дітей померли на місці, ще двоє - в лікарні.

Злочинець - 20-річний Адам Ленза - був озброєний двома пістолетами і гвинтівкою, на ньому був бронежилет. А.Ленза зайшов у клас і розстріляв свою матір, яка працювала в школі вчителем, і всіх дітей, які були в приміщенні. Після цього він убив ще 5 співробітників навчального закладу, зокрема директора й психолога.

Президент США Барак Обама оголосив у країні чотириденну жалобу у зв'язку з зазначеною трагедією.

За даними Міністерства закордонних справ України, українців серед постраждалих під час стрілянини немає.