МЗС: українців серед жертв трагедії в американській школі немає

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані Генерального консульства України в Нью-Йорку (США), громадян України серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини немає.

Посольство України в США та Генеральне консульство України в Нью-Йорку продовжують відстежувати інформацію щодо інциденту.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок стрілянини, відкритої в початковій школі в американському місті Ньютаун, загинули 20 дітей віком від 5 до 10 років. Як повідомили представники поліції, 18 дітей померли на місці, ще двоє - в лікарні.

Злочинець - 20-річний Адам Ленза - був озброєний двома пістолетами і гвинтівкою, на ньому був бронежилет. А.Ленза зайшов у клас і розстріляв свою матір, яка працювала в школі вчителем, і всіх дітей, які були в приміщенні. Після цього він убив ще 5 співробітників навчального закладу, зокрема директора й психолога.

Президент США Барак Обама оголосив у країні чотириденну жалобу у зв'язку з зазначеною трагедією.