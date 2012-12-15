Експерт: ЄСПЛ не братиме до уваги звіт Skadden щодо справи Тимошенко

Європейський суд з прав людини не братиме до уваги політично мотивований звіт юристів американської компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom, зроблений на замовлення уряду України щодо судового процесу над колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба партії "Батьківщина", таку думку висловив професор, посол, колишній суддя Гаазького трибуналу Володимир Василенко.

"Я думаю, що у будь-якому випадку суд, звичайно, не буде брати до уваги те, що сказано у цьому звіті. Суд – цілком самостійна, незалежна інстанція. Я маю на увазі Страсбурзький суд. Він буде розглядати цю справу відповідно до тих критеріїв, правил, які панують і встановлені у цьому суді", - сказав В.Василенко.

За його словами, дивним виглядає факт замовлення звіту урядом України у той час, коли у Страсбурзькому суді слухається справа Ю.Тимошенко. "По-перше, це може виглядати так, що уряд не певен в тій позиції, яку зайняв український суд, і якимось чином хоче виправити цю ситуацію. З іншого боку, це може розглядатися, як тиск на суд. Це недовіра до суду і тиск на суд", - пояснив він.

"Звіт проплачений, отже, він політично мотивований. Сам звіт політично мотивований. Тут іншого висновку бути не може", - юрист.

На його думку, політична умотивованість засудження Ю.Тимошенко є очевидною. "Тому що Тимошенко – лідер однієї з найбільших українських опозиційних партій, вона в опозиції до уряду, і ясно, що її ув’язнення є намаганням усунути політичного противника з політичної арени. У звіті говориться також про відсутність вибіркового правосуддя. Але в той же час було сказано, що було порушено право Тимошенко на справедливий судовий розгляд, і що вона була незаконно ув’язнена ще до засудження і винесення вироку. Це дуже серйозні звинувачення, дуже серйозні констатації! Тобто вже на підставі цього може Страсбурзький суд скасувати вирок", - зазначив В.Василенко.

Він додав: "Хочу сказати, що висновок звіту щодо відсутності вибіркового правосуддя в мене викликає сумніви. Тому що, по-перше, чомусь вибірково навіть взяли до розгляду цю окрему справу. Це стосується газових відносин з Росією. Так от, газові ерозії в газових відносинах з Росією на шкоду Україні наступили не в 2009 році, коли "Газпром", не Тимошенко, підписав угоду з "Нафтогазом України", а ще в 2006 році, коли за вказівкою Ющенка тодішній очільник "Нафтогазу України" Івченко відмовився від контрактів з "Газпромом", вигідних для України контрактів, за якими ми могли одержувати газ ціною у 50 доларів за тисячу кубометрів до 2013 року. Так от, вже це говорить про те, що не весь комплекс цих питань був розглянутий судом, і на лаві підсудних, якщо посадили Тимошенко, то там мав бути і Ющенко".

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.

Пізніше Об’єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що Міністерство юстиції України приховало те, що міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» визнала суд над Ю.Тимошенко несправедливим та таким, що не відповідав базовим міжнародним стандартам.