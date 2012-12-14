Держдеп розкритикував підхід юристів зі США, яких наймав Лавринович

Про це на брифінгу для преси повідомила речник Деждепартаменту США Вікторія Нуланд, повідомляється на офіційному сайті Держдепартаменту.

В.Нуланд розкритикувала те, що юристи «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» обмежились лише вивченням паперових документів судового розгляду і не звертали уваги на великий політичний контекст, в якому відбувся суд.

«Наші побоювання, що адвокати Skadden Arps, очевидно, й не збираються знайти політичні мотиви, оскільки вони й не шукали їх. У доповіді також не враховується вибірковий характер процесів проти Ю.Тимошенко і її колишніх членів уряду», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.

Пізніше Об’єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що Міністерство юстиції України приховало те, що міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» визнала суд над Ю.Тимошенко несправедливим та таким, що не відповідав базовим міжнародним стандартам.

Пізніше керуючий партнер фірми Skadden Грегорі Крейг, коментуючи звіт фірми, опублікований 13 грудня українським Мін'юстом, заявив, що група аналізували лише судовий процес, а не ситуацію в українській політиці.

"Ми не оцінювали політичні мотиви тих, хто приймає рішення в Україні на базі історії політики, газетних матеріалів, чи особистої прихильності. Ми дивились лише на судові записи", - заявив Г.Крейг в коментарі The New York Times.

За його словами, його команда не могла судити про місцеву політику, яка привела екс-прем'єра Юлію Тимошенко до суду за обвинуваченням у зловживанні владою через підписання газової угоди з Росією.

"Наше завдання було подивитися на дані в записах і визначити, чи був судовий розгляд справи справедливим", - додав він.

Г.Крейг підтвердив, що в доповіді наголошується, що адвокати Ю.Тимошенко не довели в суді політично вмотивованого переслідування.

Але він пояснив, що він та його колеги не розбиралися, чи був політичний тиск поза судом, щоб ініціювати судове переслідування.