Регіонал Кожара заявив, що Україна може бути і в Митному союзі, і в ЄС

Про це заявив депутат від Партії регіонів Леонід Кожара в ефірі 5 каналу.

"У чому різниця між Митним союзом і Зоною вільної торгівлі з ЄС? Митний союз - це наддержавна організація, яка встановлює правила торгівлі у якомусь певному центрі, і не національні органи встановлюють, а встановлює нарада МТ. ЗВТ - це фактично переговірний процес, з приводу кожної групи товарів, тобто тут немає наднаціональної якоїсь пристройки", - зазначив він.

"Чи можна бути там і там? Теоретично можна. Якщо у Митного союзу буде зона поглибленої торгівлі з країнами ЄС, то тоді Україна може бути членом Митного союзу. Ніяких суперечностей немає", - запевняє "регіонал".

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У свою чергу екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що такий вступ буде незаконним.

"Якщо у нас є чітко визначений законом напрямок, який прописаний у законі "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", і цей напрямок називається вступ до Європейського Союзу, то все інше є незаконним", - зазначив екс-міністр.

"Закон формальна перешкода, і власне президент не може, діючи навіть в своїх повноваженнях, порушувати існуючий сьогодні закон", - додав він.

Як відомо, у вівторок президент Віктор Янукович відвідає з візитом Москву. За даними джерел, там він може підписати угоду з Митним союзом.

Українська правда