Експерт підозрює, що влада може змінити стратегічний курс країни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні круглого столу у Києві.

«Питання в тому, що в найближчі тижні зовсім не доля Юлії Тимошенко стане перепоною укладання Угоди про асоціацію. Ключовою перепоною має стати реверс, теза про який прозвучала спочатку в Ашгабаді, потім у Нью-Делі, вчора у посланні Президента новообраній Верховній Раді», - сказав О.Сушко, додавши, що Президент Віктор Янукович постійно говорить, що Україна іде у Митний союз.

За інформацією експерта, 18 грудня може відбутися візит Президента України у Москву для підписання «дуже серйозних документів».

«Москва відмовляється остаточно ставити крапку в призначенні цього візиту доти, доки не буде отримано згоду української сторони на підписання дуже далекосяжних документів, які стосуються і євразійської інтеграції, і вирішення газових проблем, і виходу України із Європейського енергетичного співтовариства», - сказав О.Сушко.

«Тепер виходить так, що Україна може розплатитися своїм стратегічним курсом за бюджетну і фінансову політику цієї влади», - додав він.