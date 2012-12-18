Радник Путіна: рано чи пізно Україна приєднається до Митного союзу

Про приєднання України до Митного союзу поки не йдеться, але перше, що вона одержить від участі в цьому об'єднанні, - скасування мит на поставки нафти і газу з Росії, а в сукупності поліпшення умов торгівлі для України у разі вступу до МС становитиме 9 млрд доларів.

Про це заявив журналістам радник Президента РФ Сергій Глазьєв, передає РІА «Новости».

С.Глазьєв висловив сподівання, що Україна, яка є спостерігачем в ЄврАзЕС, "відновить участь в євразійському інтеграційному процесі".

За його словами, Україна "спочатку була одним з ініціаторів формування Єдиного економічного простору, але коли на Україні відбувся оранжевий переворот, вона випала з інтеграційного процесу, хоча було практично повністю сформовано пакет документів щодо ЄЕП за участю трійки Росія-Білорусь-Казахстан, більш того, Україна навіть ратифікувала договір про Єдиний економічний простір".

"Тому ми чекаємо, що Київ повернеться до тих планів, і Україна знову включиться в нашу роботу з інтеграції", - сказав С.Глазьєв.

"Ми чекаємо результатів і не заглядатимемо вперед, але поки про процес приєднання України до МС не йдеться, у нас немає заяви України, ми не ведемо переговори, ми ведемо тільки консультації і обмін думками на різних рівнях", - підбив підсумок радник Президента РФ.

"Розраховуємо, що ця робота буде в якійсь мірі узагальнена, і якщо будуть ухвалені політичні рішення, то я можу сказати, що серйозних перешкод для участі України в нашому інтеграційному процесі немає", - заявив С.Глазьєв.

"Україна є членом СОТ, Росія після вступу до СОТ протягом двох років разом з Митним союзом знижує ставки митного тарифу на 2%, ми тим самим впритул наближаємося до того рівня митного тарифу, який є на Україні, тобто дуже багато що наперед зроблене", - відзначив він.

"Щодо поставок енергоносіїв, то у рамках МС немає мит, ані експортних, ані імпортних. Тому перше, що Україна одержить у разі вступу до МС, - це скасування експортних мит на поставки газу і нафти. Крім того, буде забезпечено безперешкодний доступ українських товарів агропромислового комплексу, продовольчих товарів на наш ринок", - заявив радник Президента РФ.

За його словами, у сукупності поліпшення умов торгівлі для України у разі вступу до МС становитиме 9 млрд доларів, що буде «прямим плюсом для українського торгового балансу».

"З урахуванням того, що дефіцит платіжного балансу України понад 5 мільярдів доларів, що створює загрозу для стабільності гривні, участь України у МС дозволить їй негайно стабілізувати своє фінансове становище і забезпечити стабільність курсу національної валюти", - підкреслив С.Глазьєв.

"Тобто для України це життєво важливе питання. У перспективі участь України у МС дозволить підвищити їй рівень економічної активності на 17% ВВП у десятирічний період", - вважає радник Президента РФ.

"Ми розраховуємо на здоровий глузд і розуміння наших спільних інтересів. З усіх держав - потенційних учасників ЄЕП для України виграш є найбільшим, оскільки економіка України більше від інших залежать від імпорту енергоносіїв, від доступу на наші ринки", - сказав С.Глазьєв.

Він висловив переконання, "що рано чи пізно Україна приєднається, але чим раніше, тим краще, тому що наші розрахунки показують: чим пізніше, тим менше економічний ефект".

Як повідомляв УНІАН, запланований на сьогодні, 18 грудня, робочий візит Президента України В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці, у першу чергу в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – розробка взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили у прес-службі.

13 грудня В.Янукович заявив, що Україна «поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу».