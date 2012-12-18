Радник Путіна: рано чи пізно Україна приєднається до Митного союзу
Про вступ України до МС поки не йдеться, проте вигоди для неї очевидні, заявляє радник Президента РФ.
Про приєднання України до Митного союзу поки не йдеться, але перше, що вона одержить від участі в цьому об'єднанні, - скасування мит на поставки нафти і газу з Росії, а в сукупності поліпшення умов торгівлі для України у разі вступу до МС становитиме 9 млрд доларів.
Про це заявив журналістам радник Президента РФ Сергій Глазьєв, передає РІА «Новости».
С.Глазьєв висловив сподівання, що Україна, яка є спостерігачем в ЄврАзЕС, "відновить участь в євразійському інтеграційному процесі".
За його словами, Україна "спочатку була одним з ініціаторів формування Єдиного економічного простору, але коли на Україні відбувся оранжевий переворот, вона випала з інтеграційного процесу, хоча було практично повністю сформовано пакет документів щодо ЄЕП за участю трійки Росія-Білорусь-Казахстан, більш того, Україна навіть ратифікувала договір про Єдиний економічний простір".
"Тому ми чекаємо, що Київ повернеться до тих планів, і Україна знову включиться в нашу роботу з інтеграції", - сказав С.Глазьєв.
"Ми чекаємо результатів і не заглядатимемо вперед, але поки про процес приєднання України до МС не йдеться, у нас немає заяви України, ми не ведемо переговори, ми ведемо тільки консультації і обмін думками на різних рівнях", - підбив підсумок радник Президента РФ.
"Розраховуємо, що ця робота буде в якійсь мірі узагальнена, і якщо будуть ухвалені політичні рішення, то я можу сказати, що серйозних перешкод для участі України в нашому інтеграційному процесі немає", - заявив С.Глазьєв.
"Україна є членом СОТ, Росія після вступу до СОТ протягом двох років разом з Митним союзом знижує ставки митного тарифу на 2%, ми тим самим впритул наближаємося до того рівня митного тарифу, який є на Україні, тобто дуже багато що наперед зроблене", - відзначив він.
"Щодо поставок енергоносіїв, то у рамках МС немає мит, ані експортних, ані імпортних. Тому перше, що Україна одержить у разі вступу до МС, - це скасування експортних мит на поставки газу і нафти. Крім того, буде забезпечено безперешкодний доступ українських товарів агропромислового комплексу, продовольчих товарів на наш ринок", - заявив радник Президента РФ.
За його словами, у сукупності поліпшення умов торгівлі для України у разі вступу до МС становитиме 9 млрд доларів, що буде «прямим плюсом для українського торгового балансу».
"З урахуванням того, що дефіцит платіжного балансу України понад 5 мільярдів доларів, що створює загрозу для стабільності гривні, участь України у МС дозволить їй негайно стабілізувати своє фінансове становище і забезпечити стабільність курсу національної валюти", - підкреслив С.Глазьєв.
"Тобто для України це життєво важливе питання. У перспективі участь України у МС дозволить підвищити їй рівень економічної активності на 17% ВВП у десятирічний період", - вважає радник Президента РФ.
"Ми розраховуємо на здоровий глузд і розуміння наших спільних інтересів. З усіх держав - потенційних учасників ЄЕП для України виграш є найбільшим, оскільки економіка України більше від інших залежать від імпорту енергоносіїв, від доступу на наші ринки", - сказав С.Глазьєв.
Він висловив переконання, "що рано чи пізно Україна приєднається, але чим раніше, тим краще, тому що наші розрахунки показують: чим пізніше, тим менше економічний ефект".
Як повідомляв УНІАН, запланований на сьогодні, 18 грудня, робочий візит Президента України В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.
Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці, у першу чергу в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – розробка взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.
«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили у прес-службі.
13 грудня В.Янукович заявив, що Україна «поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу».