Регіонал Кожара: Україна не може бути членом Митного союзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кожара сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що не знає подробиць щодо того, чому візит перенесено, оскільки не працює в МЗС чи в Адміністрації Президента.

При цьому депутат зауважив, що «в кожному переговорному процесі, особливо в складних, існує багато нюансів, і все це можливо».

«Скільки разів переносяться, наприклад, ради Європейського Союзу, різні органи, так і в Митному Союзі. Я особливих проблем тут не бачу. Навпаки, чим краще буде підготовлена зустріч у Москві, тим більше може бути вигоди для України і для всіх учасників переговорів», - підкреслив Л.Кожара.

Разом з тим він наголосив, що Україна не може бути членом Митного союзу, тому що це суперечить положенням законодавства України про європейську інтеграцію, «але якщо в Митного союзу є зацікавленість, то Україна може приєднатися частково до певних галузевих документів Митного союзу, де є інтерес Митного союзу і України».

«Це не членство, а приєднання до певних нормативних актів і угод», - наголосив Л.Кожара.

На тему: Регіонал Кожара заявив, що Україна може бути і в Митному союзі, і в ЄС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку стало відомо про перенесення робочого візиту В.Януковича до Москви.

Раніше прес-служба Президента України повідомляла, що під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним 18 грудня В.Янукович планує обговорити комплекс актуальних питань українсько-російської співпраці, перш за все - в енергетичній та торговельно-економічній сферах. Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, зазначала прес-служба.

У зв’язку з перенесенням візиту прес-служба Президента України зазначила, що «темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту».