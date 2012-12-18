Українців можуть позбавити такого «шоу» як трансляція засідань ВР

Заступник голови ВО «Батьківщина», народний депутат України Микола Томенко заявив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рекомендувала кабельним операторам виключити телеканал «Рада» з «соціальних пакетів».

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Томенка.

«Навіть у найгірші часи тиску на свободу слова в Україні через пряму трансляцію пленарних засідань Верховної Ради на Національному радіо і телеканалі «Рада» можна було слухати та бачити, що відбувається у парламенті. На жаль, цей останній привілей демократії та свободи слова в Україні, завдяки якому можна було дізнатися, що існують різні точки зору стосовно різних питань розвитку України, ближчим часом буде зліквідовано», - зазначив М.Томенко.

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За даними М.Томенка, виключення телеканалу «Рада» із так званого «соціального пакету» кабельних операторів у деяких областях України відбувається на підставі рішення Нацради з телерадіомовлення. За словами депутата, до переліку обов’язкових для показу каналів кабельними операторами уведені інші канали, «близькі до влади та з надзвичайно низьким рейтингом». «Натомість парламентський канал «Рада», за рішенням Нацради, не потрапив до «соціального пакету». Це означає, що з нового року, якщо ситуація не зміниться, парламентський телеканал «Рада» може зникнути із «соцпакету» і збережеться лише у супутниковому телебаченні», - вважає М.Томенко.

Він висловив переконання, що Верховна Рада має відреагувати на цю ситуацію. «Всі фракції парламенту будуть захищати право громадян на те, щоб бачити, що відбувається у стінах українського парламенту. І вже ближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має прозвітувати про свою так звану «діяльність», зокрема, і в контексті фактичної ліквідації парламентського телеканалу «Рада», - наголосив він.