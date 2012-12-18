Українців можуть позбавити такого «шоу» як трансляція засідань ВР
За словами Томенка, Нацрада рекомендувала кабельним операторам виключити телеканал «Рада» із «соціальних пакетів»
Заступник голови ВО «Батьківщина», народний депутат України Микола Томенко заявив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рекомендувала кабельним операторам виключити телеканал «Рада» з «соціальних пакетів».
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Томенка.
«Навіть у найгірші часи тиску на свободу слова в Україні через пряму трансляцію пленарних засідань Верховної Ради на Національному радіо і телеканалі «Рада» можна було слухати та бачити, що відбувається у парламенті. На жаль, цей останній привілей демократії та свободи слова в Україні, завдяки якому можна було дізнатися, що існують різні точки зору стосовно різних питань розвитку України, ближчим часом буде зліквідовано», - зазначив М.Томенко.
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За даними М.Томенка, виключення телеканалу «Рада» із так званого «соціального пакету» кабельних операторів у деяких областях України відбувається на підставі рішення Нацради з телерадіомовлення. За словами депутата, до переліку обов’язкових для показу каналів кабельними операторами уведені інші канали, «близькі до влади та з надзвичайно низьким рейтингом». «Натомість парламентський канал «Рада», за рішенням Нацради, не потрапив до «соціального пакету». Це означає, що з нового року, якщо ситуація не зміниться, парламентський телеканал «Рада» може зникнути із «соцпакету» і збережеться лише у супутниковому телебаченні», - вважає М.Томенко.
Він висловив переконання, що Верховна Рада має відреагувати на цю ситуацію. «Всі фракції парламенту будуть захищати право громадян на те, щоб бачити, що відбувається у стінах українського парламенту. І вже ближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має прозвітувати про свою так звану «діяльність», зокрема, і в контексті фактичної ліквідації парламентського телеканалу «Рада», - наголосив він.