Понад 40% українців поставили попередній Верховній Раді «погано» - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження громадської думки українців стосовно підсумків 2012 року, проведеного компанією Research & Branding Group, які під час прес-конференції представив президент компанії Євген Копатько.

Він повідомив, що ще 17% оцінили роботу депутатів як «дуже погану».

При цьому «задовільною» її вважають 31% опитаних, на «добре» роботу парламенту VI скликання оцінили лише 4% опитаних.

Як зазначив Є.Копатько, дві третини опитаних українців – 66% - вважають, що ВР VI скликання ухвалила в цілому більше неправильних рішень, тоді як кожен десятий мешканець країни – 11% - вважає навпаки.

На запитання про те, чим саме запам’яталася Верховна Рада VI скликання, п’ята частина опитаних назвали бійки та блокування роботи парламенту.

7% опитаних згадали ухвалення закону про пенсійну реформу, 4% - закону про засади державної мовної політики.

При цьому, Є.Копатько висловив думку, що на початку наступного року, враховуючи «поляризацію парламенту», в Україні ще відбудуться певні події, пов’язані з мовним законом. «Це буде боротьба за символи, тут нікуди не подінешся», - сказав він.

Крім того, як повідомив експерт, на питання, хто з народних депутатів найбільше запам’ятався. респонденти назвали понад 90 осіб. До «п’ятірки лідерів» увійшли Арсеній Яценюк, Олег Ляшко, Володимир Литвин, Михайло Чечетов та Олександр Єфремов.

Також Є.Копатько зазначив, що економічне положення країни більшість опитаних – 63% - оцінюють як погане. Водночас він зауважив, що у лютому 2009 року цей показник становив 93%.

Дослідження проводилося з 1 до 12 грудня методом особистого інтерв’ю у 24 областях України, АР Крим, Києві та Севастополі. Вибірка становила 2176 осіб, очікувана середня похибка вибірки складає 2,2%.