ВР відмовилася забрати депутатський мандат в одного міністра
11:37, 25 грудня 2012Політика
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Верховна Рада України відмовилася достроково припинити повноваження народного депутата від Партії регіонів Ігоря Прасолова.
Ігор Прасолов залишився сидіти на двох стільцях / Фото: minfin.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за припинення його повноважень проголосували лише 220 народних депутатів із 398, зареєстрованих в сесійній залі.
Парламент ще двічі намагався повернутися до розгляду цього питання, однак жодного разу не вистачило необхідної кількості голосів.
Як повідомляв УНІАН, І.Прасолова 24 грудня було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.
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