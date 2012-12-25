ВР відмовилася забрати депутатський мандат в одного міністра

Як передає кореспондент УНІАН, за припинення його повноважень проголосували лише 220 народних депутатів із 398, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент ще двічі намагався повернутися до розгляду цього питання, однак жодного разу не вистачило необхідної кількості голосів.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолова 24 грудня було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.