ВР відмовилася забрати депутатський мандат в одного міністра

11:37, 25 грудня 2012
Політика
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Верховна Рада України відмовилася достроково припинити повноваження народного депутата від Партії регіонів Ігоря Прасолова.

Ігор Прасолов, фото minfin.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, за припинення його повноважень проголосували лише 220 народних депутатів із 398, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент ще двічі намагався повернутися до розгляду цього питання, однак жодного разу не вистачило необхідної кількості голосів.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолова 24 грудня було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.

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