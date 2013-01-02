40% виборців не знають, який мажоритарник переміг у їхньому окрузі - опитування

Майже 40% виборців не знають, який кандидат-мажоритарник переміг на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року у їхньому окрузі.

Про це свідчать передані УНІАН результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, 37% респондентів відповідаючи на запитання “Чи знаєте Ви, який кандидат-мажоритарник виграв вибори у Вашому окрузі та став депутатом парламенту нового скликання?” сказали: “Ні, не знаю”. 62,3% відповіли, що знають.

Водночас 86,6% опитаних вважають, що вони зробили правильний вибір (йдеться про тих, хто проголосував за якусь партію на виборах). Лише 2,7% вважають, що вони зробили неправильний вибір, а 10,8 відповіли “важко сказати”.

*** Опитування проводилось з 21 по 24 грудня 2012 року. Загалом було опитано 2009 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.