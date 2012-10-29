Партія регіонів перемагає у половині мажоритарних округів

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднені інформаційно-аналітичною системою "Вибори-2012" за результатами опрацювання 36,09 % протоколів про підрахунок голосів на виборах народних депутатів.

Зокрема, представники Партії регіонів перемагають у 9 з 10 округів Криму, у одному окрузі Вінницької області (Микола Джига, округ № 15), у 16 з 17 округів Дніпропетровської області, у всіх 21 окрузі Донецької області, у одному з 6 округів Житомирської області (Володимир Пехов, округ № 64), у трьох з шести округів Закарпатської області (в інших округах цього регіону перемагають представники партії "Єдиний центр"), у восьми з 9 округів Запорізької області.

Кандидати від Партії регіонів перемагають також у 6 з 9 округів Київської області, У цьому регіоні лише на одному окрузі перемагає представник партії "УДАР", ще на двох – самовисуванці, у тому числі народний депутат Віталій Чудновський (округ №90).

Партія регіонів також перемагає у чотирьох з п’яти округів Кіровоградської області. У цьому регіонів представник "Батьківщини" перемагає лише в одному окрузі.

Мажоритарники від Партії регіонів перемагають у 9 з 11 Луганської області. На трьох інших округах в цьому регіонів перемагають самовисуванці.

Представники цієї політичної сили перемагають в усіх 14 округах Харківської області та двох округах Севастополя.

На цей час у шести з 12 округів Львівської області перемагають представники "Батьківщини", ще на чотирьох – кандидати від "Свободи", та ще у двох – самовисуванці.

У п’яти округах Волинської області перемагають три самовисуванці (округи №№ 20, 22, 23) та представник "Батьківщини" (Ігор Гузь, округ № 21), представник "Свободи" (Євген Мельник, округ № 19).

У семи округах Івано-Франківської області перемагають представники партії "Батьківщина" та "Свобода".

У чотирьох з шести округів у Миколаївській області перемагають представники Партії регіонів, на решті двох поки ще лідирують представники "Батьківщини".

Кандидати від Партії регіонів також поки що перемагають на 7 з 11 округів Одеської області, на решті округів лідирують самовисуванці.

У Полтавській області на двох з 8 округів перемагають представники партії "УДАР", на чотирьох – самовисуванці, ще у двох округах регіону поки що лідирують представники "Свободи" та Партії регіонів.

На чотирьох з 5 округів у Рівненській області лідирують представники партії "Батьківщина", - ще на одному – "Свободи".

Представники "Батьківщини" лідирують на трьох з 6 округів Сумської області, на одному окрузі перемагає кандидат від Партії регіонів та на двох – самовисуванці.

На п’яти округах Тернопільської області перемагають представники "Батьківщини" та "Свободи".

На п’яти округах Херсонської області перемагають представники трьох політичних сил – Партії регіонів, "УДАРу", Партії Наталії Королевської "Україна – вперед" та двоє самовисуванців.

У Хмельницькій області лідирують самовисуванці – вони перемагають на 5 з 7 округів. У двох інших лідирують представник "Батьківщини" та Партії регіонів. Аналогічна картина – у Черкаській області. У 4 з 7 округів регіону перемагають самовисуванці, у двох – Партії регіонів та у одному – "Батьківщини".

У Чернівецькій області симпатії виборців розподілилися між представниками "Батьківщини", які перемагають на двох з 4 округів, та Партії регіонів, які лідирують у інших двох округах.

У чотирьох з 6 округів Чернігівської області також поки що лідирують самовисуванці, на інших двох – представники Партії Олега Ляшка та "Батьківщини".

У Києві на 8 з 13 округів перемагають представники партії "Батьківщина", чотири самовисуванці (Віктор Пилипишин, Олесь Довгий, Галина Герега та Олександр Супруненко). На одному київському окрузі лідирує представник партії "УДАР" Микола Бабенко.