Прокуратура: позашляховик свободівця згорів через несправність проводки

Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, «за фактом повного знищення вогнем автомобіля Infinity і пошкодження ще двох припаркованих поряд транспортних засобів почато досудове розслідування. Зазначений факт знищення в ніч на 2 січня позашляховика внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань». Хід розслідування взяла під свій контроль прокуратура Одеської області.

Згідно з повідомленням, до Білгород-Дністровського міськвідділу Управління МВС України в Одеській області о пів на четверту ночі 2 січня надійшло повідомлення про займання автомобіля Infinity, який належить місцевій жительці і зберігався на території рибоконсервного заводу, що охоронялася.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група співробітників міліції і пожежники, які зафіксували цей факт і почали перевірку причин і обставин знищення вогнем цього автомобіля і двох припаркованих поряд із ним.

Попередня причина займання автомобіля Infinity - несправність електропроводки легковика. Кваліфікація події у кримінальному провадженні буде визначена за результатами призначеної судово-пожежно-технічної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, близько 3.00 2 січня у місті Білгород-Дністровський Одеської області на службовому паркувальному майданчику невідомі підпалили кросовер голови міської організації ВО «Свобода» Ігоря Усова. За даними прес-служби Одеської обласної організації ВО ”Свобода”, вогонь з палаючого кросовера перекинувся на автомобілі, що стояли поряд. В результаті до прибуття рятувальників повністю згоріли три автомобілі, зокрема пасажирський мікроавтобус і вантажний фургон. І.Усов розцінив цей інцидент як спробу залякування членів організації, які демонструють свою принциповість у відстоюванні прав української нації в регіоні.

26 грудня біля Одеської облдержадміністрації відбувся «антифашистський мітинг», в якому взяли участь кілька тисяч чоловік. Акція була спрямована проти ВО «Свобода».