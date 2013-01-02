У Білгород-Дністровському підпалили кросовер свободівця (фото)

Як повідомили УНІАН прес-службі Одеської обласної організації ВО ”Свобода”, вогонь з палаючого кросовера перекинувся на автомобілі, що стояли поруч. В результаті до прибуття рятувальників повністю згоріли три автомобіля, у тому числі пасажирський мікроавтобус і вантажний фургон.

І.Усов розцінює цей інцидент як спробу залякування членів організації, що демонструють свою принциповість у відстоюванні прав української нації в регіоні.

«Свобода» у Білгороді-Дністровському за 2012 рік перетворилася на реальну політичну силу і з цим ніяк не хочуть примиритися опоненти. Але ми заявляємо, що ніякі залякування не змусять нас відмовитися від політичної боротьби за зміну системи влади в державі», - заявив І.Усов.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня біля Одеської облдержадміністрації відбувся «антифашистський мітинг», в якому взяли участь декілька тисяч осіб. Акція була спрямована проти ВО «Свобода».

Наступного дня народний депутат від ВО «Свобода», голова Одеської облорганізації партії Павло Кириленко заявив, що в Одесі влада штучно створює міжнаціональне та соціальне протистояння, цинічно використовуючи працівників бюджетної сфери, чиновників різного рівня, пенсіонерів та студентів. За його даними, бюджетникам загрожували звільненнями з роботи у разі відмови брати участь в «антифашистському мітингу», а студентам і пенсіонерам – платили гроші.