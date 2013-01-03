Цушко розповів за кого візьмуться антимонополісти цього року

Про це повідомив голова комітету Василь Цушко.

Йдеться, зокрема, про дослідження ринків реалізації лікарських засобів; підключення об’єктів містобудування до інженерних мереж електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення; збору, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів; супутніх послуг при наданні адміністративних послуг; ритуальних послуг, передає прес-служба Антимонопольного комітету.

У 2013 році з метою посилення конкуренції Комітет здійснюватиме постійний моніторинг послуг надання в оренду земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

«Перед органами Антимонопольного комітету стоїть завдання вивчити ситуацію про стан конкуренції на зазначених ринках та надати відповідні пропозиції керівництву держави. Ми ставимо мету - підвищення відкритості ринку, зняття невиправданих бар’єрів для ведення бізнесу. Комітет виступає за рівні та вільні можливості на ринках для всіх їх учасників», - зазначив голова Комітету.

Разом з цим, одним з важливих завдань Комітету у поточному році є розробка проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2014 - 2024 роки».

З метою залучення до розробки проекту Програми світових експертів у галузі конкурентної політики наприкінці січня ц.р. за участю керівників конкурентних відомств провідних країн світу та керівників органів державної влади України відбудеться міжнародний семінар «Стратегія розвитку конкурентного законодавства в Україні та огляд міжнародного досвіду».