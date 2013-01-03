Цушко розповів за кого візьмуться антимонополісти цього року
Під час виконання своїх повноважень із захисту та розвитку конкуренції органи Антимонопольного комітету зосередять увагу на соціально важливих ринках.
Про це повідомив голова комітету Василь Цушко.
Йдеться, зокрема, про дослідження ринків реалізації лікарських засобів; підключення об’єктів містобудування до інженерних мереж електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення; збору, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів; супутніх послуг при наданні адміністративних послуг; ритуальних послуг, передає прес-служба Антимонопольного комітету.
У 2013 році з метою посилення конкуренції Комітет здійснюватиме постійний моніторинг послуг надання в оренду земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.
«Перед органами Антимонопольного комітету стоїть завдання вивчити ситуацію про стан конкуренції на зазначених ринках та надати відповідні пропозиції керівництву держави. Ми ставимо мету - підвищення відкритості ринку, зняття невиправданих бар’єрів для ведення бізнесу. Комітет виступає за рівні та вільні можливості на ринках для всіх їх учасників», - зазначив голова Комітету.
Разом з цим, одним з важливих завдань Комітету у поточному році є розробка проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2014 - 2024 роки».
З метою залучення до розробки проекту Програми світових експертів у галузі конкурентної політики наприкінці січня ц.р. за участю керівників конкурентних відомств провідних країн світу та керівників органів державної влади України відбудеться міжнародний семінар «Стратегія розвитку конкурентного законодавства в Україні та огляд міжнародного досвіду».