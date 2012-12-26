Цушко вимагає від нафтотрейдерів знизити ціни на бензин

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМКУ.

Згідно з повідомленням, комітет вважає високим рівень торгових надбавок на пальне роздрібних реалізаторів.

«Комітет стурбований ціновою ситуацією на ринку нафтопродуктів, і очікує від операторів адекватної реакції до 10 січня 2013 року», - сказано в повідомленні.

«Термін, який ми відводимо, - точка відліку. І якщо не буде конкретних результатів, комітет перейде від формату «круглого столу» до іншої форми спілкування», - наголошується в повідомленні з посиланням на слова заступника голови АМКУ Федора Влада.

Також повідомляється, що присутній на зустрічі в АМКУ директор «Укрнафтохімпереробки» Михайло Міндреску, який очолює секретаріат експертно-аналітичної групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України, відзначив, що міністерство розуміє стурбованість комітету і виправить ситуацію, а також до 10 січня 2013 року учасники ринку зможуть відреагувати на вимогу комітету.

Довідка УНІАН. За даними консалтингової групи «А-95», середні ціни на АЗС в Україні, станом на 24 грудня, на бензин марки А-95 становили 11,13 грн за літр, дизельне пальне - 10,06 грн за літр.

За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, зрідженого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 664 одиниці, в листопаді 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 6,7% – до 6,523 млрд грн проти 6,99 млрд грн у жовтні 2012 року.

У листопаді через мережу АЗС було продано 267,4 тис. тонн бензину, що на 8% менше, ніж у жовтні; 175,4 тис. тонн дизельного пального, що на 5% менше, ніж у попередньому місяці; 32,7 тис. тонн скрапленого газу (на 5,7% менше); 12,9 тис. тонн стисненого газу (на 5,2% менше).