Туск хоче спецкомісію, щоб спростувати міфи довкола Смоленської катастрофи

Голова польського уряду Дональд Туск підтримує ініціативу створення спеціальної комісії з авіаційних експертів, які б спростовували ”абсурдні” версії про причини Смоленської авіакатастрофи, у якій навесні 2010 року загинув Президент Польщі Лех Качинський.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомляють польські медіа, відзначаючи, що влада не планує створювати нову урядову комісію для вивчення причин цієї трагедії.

”Я вважаю це обов`язком тих усіх, хто вивчали цю справу: терпляче кожного дня пояснювати полякам - особливо в тих найбільш радикальних випадках - абсурдність деяких тез чи фантасмагорій”, - сказав Д.Туск, якого цитує Polskie Radio.

Він позитивно оцінив діяльність польської урядової комісії, яка вивчала причини Смоленської катастрофи, але підкреслив, що до складу групи мають увійти й інші експерти.

За словами Д.Туска, частина висловлюваних у Росії версій про причини падіння літака Ту-154 базуються на ”повністю фальшивій інтерпретації фактів та часом взагалі не мають зв`язку з фактами”.

Довідка УНІАН. Ідея створити спеціальну комісію, яка б аргументовано реагувала та коментувала появу нових версій причин Смоленської катастрофи з’явилася після скандальної публікації у газеті Rzeczpospolita, що у жовтні 2012 року написала про виявлення слідів вибухівки на уламках польського літака. Брат-близнюк Л.Качинського та лідер найбільшої опозиційної польської партії ”Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив після цієї публікації, що вона підтверджує вбивство польських високопосадовців, але пізніше газета визнала свою помилку. Було звільнено відповідальних за статтю журналіста та головного редактора видання.

Прихильники Я.Качинського вважають, що Смоленська катастрофа – організований замах, тоді як польська урядова комісія назвала причиною трагедії помилку пілотів.