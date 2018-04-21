Соціалісти коментують провал переговорів

Переговори про створення парламентської коаліції були зірвані, оскільки блок “Наша Україна” висунула на посаду голови Верховної Ради України кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат України, один із представників соціалістів на коаліційних переговорах Василь ЦУШКО.

Він зазначив, що на початку сьогоднішньої зустрічі представники “Нашої України” заявили, що політрада прийняла рішення висунути кандидатуру Ю.ЄХАНУРОВА на посаду голови Верховної Ради.

В.ЦУШКО наголосив, що у відповідь представники СПУ заявили про рішення політради партії щодо висунення кандидатури Олександра МОРОЗА на посаду голови ВР. Він заявив, що після цього переговори були перервані.

За його словами, некоректним є посилання представників “Нашої України” на проект угоди, яку передбачалося підписати ще до парламентських виборів, де йшлося, що на посаду спікера висуватиме свою кандидатуру та політична сила, яка посяде друге місце на виборах (йдеться про учасників можливої коаліції – УНІАН).

За словам В.ЦУШКА, саме блок “Наша Україна” відмовився підписати цю угоду. “Вони самі тоді наступили на граблі ”, - зазначив він.

В.ЦУШКО наполягає, що саме О.МОРОЗ має стати головою Верховної Ради, оскільки він “найдосвідченіший політик в парламентському середовищі і крім того, він зможе об’єднати Схід і Захід України”.

Він також підкреслив, що саме лідер СПУ був одним із ініціаторів проведення конституційної реформи і тепер він мав би зробити як керівник парламенту все, щоб були внесені зміни до Конституції і в частині місцевого самоврядування. За його словами, саме О.МОРОЗ зміг би керувати “таким складним парламентом”.

Він вважає, що для Юлії ТИМОШЕНКО як майбутнього прем’єр-міністра, “найкомфортнішим був би О.МОРОЗ на посаді спікера, оскільки відбувалося жорстке протистояння під час виборів між двома політичними силами – БЮТ і “Наша Україна”.

В.ЦУШКО сказав, що в разі обрання представника “Нашої України” на посаду голови ВР це протистояння могло б продовжуватися. Він наголосив, що також некоректними є докори соціалістам, що вони посіли третє місце під час парламентських виборів (йдеться про можливих членів коаліції – УНІАН).

На його переконання, соціалісти могли б, як і БЮТ, відмовитися від Президента України Віктора ЮЩЕНКА, вивести з уряду своїх міністрів і перейти в опозицію, і тоді б на виборах, критикуючи владу, здобули б на багато більше відсотків.

В.ЦУШКО переконаний, що зараз від В.ЮЩЕНКА залежить, чи відбудеться демократична коаліція. За його словами, він (Президент - УНІАН), якщо захоче, зможе переконати “Нашу Україну”, “лідером якої де-факто”, в тому, щоб вона погодилася на кандидатуру О.МОРОЗА.

В.ЦУШКО вважає, що до 14 червня ”Наша Україна”, БЮТ та СПУ можуть домовитися про створення коаліції. “Горшки ще не побиті”, - підкреслив він. За його словами, є шанс домовитися. Він підкреслив, що не виключає можливості, що в разі, якщо цього зробити не вдасться, то якась з політичних сил вже 14 червня оголосить про те, що не вступатиме у коаліцію.