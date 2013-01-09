Захисник екс-генерала: Пукач не хотів убивати, це вийшло випадково

Про це в інтерв'ю «Сегодня» сказав нинішній захисник О.Пукача, екс-слідчий прокуратури Григорій Демиденко.

Коментуючи зняття з його підзахисного звинувачення в замовному характері вбивства Г.Гонгадзе, і, отже, відсутність будь-якої мотивації дій О.Пукача, Г.Демиденко відзначив, що «ніхто не навів доказів наміру».

«Мотиву немає. Вбивства під замовлення теж немає», - сказав він і зазначив, що це було вбивство з необережності, і якщо не було наміру - не було і умисного вбивства.

При цьому Г.Демиденко спростував інформацію про те, що О.Пукач стверджував, ніби, вбиваючи Г.Гонгадзе, очищав країну від скверни. «Пукач такого не затверджував! Це все вигадки. Пукач не ставив за мету вбивати журналіста. Це вийшло випадково. Він лише хотів перевірити інформацію про те, що Гонгадзе займається якимись незаконними діями. Але в результаті сталося вбивство з необережності. Слідство ж визнало, що воно було умисним. Ми з цим не згодні», - сказав він.

Також адвокат заявив, що слідство було «проведене огидно» і з безліччю порушень. «Начальник Головного слідчого управління ГПУ Роман Шубін (нещодавно загинув у ДТП) взагалі не мав права розслідувати цю справу. КПК йому не давав на те права. А він розслідував. І маса інших відступів від норм закону була. Я звертав на них увагу суду», - відзначив Г.Демиденко.

Водночас досудове слідство, на його думку, було проведене з дотриманням усіх норм кримінально-процесуального законодавства.

Відповідаючи на питання про можливе довічне ув’язнення для О.Пукача, Г.Демиденко відзначив, що не виключає постанови суду про направлення справи на додаткове слідство.

Також Г.Демиденко сказав, що О.Пукач не тільки розкаявся у скоєнні вбивства, а й публічно вибачився. «І у нього на очах були сльози», - сказав адвокат.

Він також відзначив, що О.Пукач не переховувався від слідства. «Він кілька разів наголошував: «Я не Мельниченко, нікуди, як той, не виїжджав». І в Молочках не переховувався. Міг втекти, але не зробив цього», - сказав Г.Демиденко і зазначив, що коли О.Пукача затримували, він не чинив опір і відразу пред'явив посвідчення особи.

При цьому на питання, хто О.Пукачу виписував цей документ вже після того, як його оголосили в розшук, адвокат відзначив, що посвідчення - це бланки суворої звітності. «Хто виписував, хай той і відповість. Але цей документ Пукач не підроблював», - сказав він.

Також Г.Демиденко зазначив, що О.Пукач не виїжджав до Ізраїлю і лист звідти не писав. «Це не його рука. Фальшивка. Кому вона була потрібна, не знаю», - сказав він.

Крім того, повідомив адвокат, за словами О.Пукача, його елітну квартиру на Печерську «вже прибрав до рук один із колишніх генпрокурорів». «Я маю цю інформацію перевірити. Як адвокат можу це зробити і дізнатися, хто в цій квартирі зараз живе і чи живе”, - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 29 січня 2013 року оголосить вирок колишньому генералу міліції О.Пукачу, який звинувачується у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе.

27 грудня 2012 року під час дебатів сторона державного звинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року в закритому режимі розглядає справу за звинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої посадові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно скоїв вбивство останнього.

Крім того, в липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, внаслідок чого вчинив перешкоду органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.