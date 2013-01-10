Експерт: Якщо Україна піде в МС, то замість неї з Європою говоритиме вже Москва

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я думаю, що 2013 рік буде ключовим у визначенні інтеграційного напрямку розвитку України», - сказав В.Чалий.

За словами експерта, приєднавшись до зони вільної торгівлі СНД, Україна вже зробила перший інтеграційний крок, за яким вже йдуть вищі стадії інтеграції.

В.Чалий переконаний, що приєднання України до Митного союзу унеможливить поглиблення відносин з Європейським Союзом.

«Приєднання до Митного союзу, очевидно, одразу закриє можливість подальшого поглиблення відносин з ЄС. Так офіційно говорить Брюссель. У разі такого рішення Україна вже не буде сама вести переговори про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, це буде робити за Україну Москва», - вважає В.Чалий.

«Такі пропозиції сьогодні Москва робить Брюсселю, щоб уже планувати переговори між ЄС і Росією у форматі Митного союзу Росії і ЄС, і вже розглядається Україна як можливий учасник цього утворення в майбутньому», - додав він.

В.Чалий зазначив, що питання приєднання України до Митного союзу не є економічним питанням, це питання політичне.