ВР відмовилася достроково припинити повноваження депутата Прасолова

17:41, 10 січня 2013
Політика
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Верховна Рада України відмовилася достроково припинити повноваження народного депутата Ігоря Прасолова.

Ігор Прасолов

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову про припинення його депутатських повноважень проголосували лише 224 із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, «за» проголосували 184 депутата із фракції Партії регіонів, 1 – з “Батьківщини”, 31 - з КПУ, 8 позафракційних.

Фракції “Свобода” та «УДАР» не дали жодного голосу “за”.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі.

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