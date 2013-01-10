ВР відмовилася достроково припинити повноваження депутата Прасолова
17:41, 10 січня 2013Політика
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Верховна Рада України відмовилася достроково припинити повноваження народного депутата Ігоря Прасолова.
Прасолов залишається з мандатом
Як передає кореспондент УНІАН, за постанову про припинення його депутатських повноважень проголосували лише 224 із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, «за» проголосували 184 депутата із фракції Партії регіонів, 1 – з “Батьківщини”, 31 - з КПУ, 8 позафракційних.
Фракції “Свобода” та «УДАР» не дали жодного голосу “за”.
Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі.
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