Регіоналка запевняє, що зганяти нардепів до ВР по СМС - нормальна практика

Член фракції Партії регіонів у ВР Олена Бондаренко запевняє, що СМСки з вимогою прийти на сесію ВР приходять їм ледь не щодня, й вчорашня з вимогою проголосувати за голову НБУ не була винятком:

"Сумно, що ви стали жертвою незнання. Насправді у нас будь-який депутат, починаючи з 5-го скликання, щоразу перед кожним голосуванням, перед кожним сесійним засіданням отримує такі СМСки.

Якщо ви цього не знали, то дуже шкода, що для вас це стало сенсацією", – сказала нардеп в коментарі ТВі.