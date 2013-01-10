Регіоналка запевняє, що зганяти нардепів до ВР по СМС - нормальна практика
19:29, 10 січня 2013Політика
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Представник Партії регіонів каже, що нардепи часто отримують СМСки подібного змісту.
Олена Бондаренко: шкода, що для вас це стало сенсацією
Член фракції Партії регіонів у ВР Олена Бондаренко запевняє, що СМСки з вимогою прийти на сесію ВР приходять їм ледь не щодня, й вчорашня з вимогою проголосувати за голову НБУ не була винятком:
"Сумно, що ви стали жертвою незнання. Насправді у нас будь-який депутат, починаючи з 5-го скликання, щоразу перед кожним голосуванням, перед кожним сесійним засіданням отримує такі СМСки.
Якщо ви цього не знали, то дуже шкода, що для вас це стало сенсацією", – сказала нардеп в коментарі ТВі.
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