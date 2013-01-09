ПР оголосила мобілізацію: депутатів скликають на 9.45 ранку (фото)

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у Партії регіонів, сьогодні апарат фракції зробив розсилку смс-повідомлень серед своїх депутатів.

«Тон – на межі істерики. Вимога – депутати-регіонали мають зібратися в парламенті у четвер о 9.45 ранку, щоб першим же питанням порядку денного затвердити Соркіна головою Нацбанку», - пише видання, нагадуючи, що голосування має бути персональним.

Як повідомляв УНІАН, в Партії регіонів прогнозують, що кандидатура Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України буде затверджена завтра на засіданні парламенту. Разом з тим, за повідомленням ряду ЗМІ, у ПР не вистачає голосів для ухвалення позитивного рішення за призначення І.Соркіна на посаду голови НБУ, у зв'язку з чим оголошена загальна мобілізація народних депутатів на завтрашнє засідання.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 9 січня, Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначити І.Соркіна на посаду голови Національного банку України.

25 грудня 2012 року І.Соркін був призначений виконуючим обов'язки голови Нацбанку, після того, як 24 грудня Президент своїм указом призначив голову Нацбанку С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього він очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця.

Нового голову НБУ називають креатурою С.Арбузова, який близький до глави держави.